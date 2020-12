Putin ordnet Start groß angelegter Corona-Impfung ab nächste Woche an

Wie Putin präzisierte, hat er zuvor mit Golikowa und dem Premierminister, Michail Mischustin, das Tempo der Produktion des Corona-Impfstoffes besprochen.

„Ich weiß, dass bei uns bereits mehr als zwei Millionen Dosen hergestellt wurden oder in den kommenden Tagen hergestellt werden sollen. Der weltweit erste Impfstoff gegen die Coronavirus-Infektion ‚Sputnik V‘ wird ein solches Niveau erreichen“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Videokonferenz, die der Eröffnung von multifunktionellen medizinischen Zentren des russischen Verteidigungsministeriums gewidmet wurde.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

​Dies wird laut Putin es ermöglichen, eine groß angelegte Impfung im Land zu beginnen - und natürlich vor allem für die zwei Risikogruppen Ärzte und Lehrer. Laut dem Präsidenten ist die russische Industrie auf die groß angelegte Impfung vorbereitet.

„Machen wir (…) diesen ersten Schritt“, sagte Putin.

Golikowa sagte wiederum, dass das Land über die Möglichkeit verfüge, „eine groß angelegte Impfung schon im Dezember zu starten“. Ihr zufolge wird bewertet, welche Bevölkerungsgruppen Vorrang hätten.

„Sputnik V“

Im August hatte das russische Gesundheitsministerium den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war.

Der Impfstoff, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden. Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

Trauriger Rekordwert in Russland: 589 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 25.345 neue Corona-Fälle (Stand: 02.12.2020, 10:40 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 2.347.401. Die meisten wurden in Moskau (617.439) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 5191 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 589 Patienten ums Leben. Das ist der Höchstwert, der in Russland im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie je gemeldet worden ist. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 41.053. An einem Tag sind 26.882 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 1.830.349 Personen als geheilt. Demnach gibt es aktuell in Russland 475.999 Menschen, die aktiv an Covid-19 erkrankt sind. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 77,2 Millionen Testungen durchgeführt.

ns/sna/ae