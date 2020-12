Estlands Nachrichtendienst will russischsprachige Mitarbeiter einstellen

Der estnische Auslandsnachrichtendienst sucht nach neuen Mitarbeitern mit guten Russisch- und Englisch-Kenntnissen. Dies geht aus einer Anzeige hervor, die am Mittwoch in der Zeitung „Eesti Ekspress“ veröffentlicht wurde.

Demnach wird für die Stelle des Spezialisten für nachrichtendienstliche Operationen eine Person gesucht, die gut ausgebildet sei und gut mit Menschen umgehen könne. Der Bewerber müsse auch begreifen, dass „das Leben auch über das Büro und die normalen Arbeitszeiten hinausgeht. Er soll Freude am Reisen haben und sich schnell an neue kulturelle Räume und Situationen anpassen“, heißt es in der Stellenausschreibung.

Auch ein Analytiker von nachrichtendienstlichen Informationen solle über eine gute Ausbildung, aber auch über einen breiten Horizont und analytisches Denken verfügen. Ein Analytiker solle in der Lage sein, große Datenmengen zu verarbeiten, sie zusammenlegen und „kreativ in einer verständlichen und bündigen Form zu präsentieren“.

Die Bewerbern müssten estnische Staatsbürger sein, die Russisch und Englisch gut beherrschen, heißt es in den Stellenanzeigen. Ob die zukünftigen Mitarbeiter Estnisch sprechen müssen, wurde nicht präzisiert. Auch die Höhe des Gehalts wird nicht erwähnt. Die Bewerbungsschreiben sollten spätestens am 13. Dezember eingereicht werden.

Der estnische Nachrichtendienst, die sogenannte Abteilung für Auslandsaufklärung, ist Teil des Verteidigungsministeriums. Die Behörde gewährleistet den Schutz der nationalen Sicherheit und der Verfassungsordnung des Landes. Zu diesem Zweck sammelt sie die dafür notwendigen Informationen und wertet sie aus. Zudem ist die Abteilung für den Schutz der Staatsgeheimnisse und die Spionageabwehr zuständig – darunter auch in Bezug auf estnische Diplomaten und Militärs, die im Ausland ihren Dienst leisten.

Darüber hinaus gewährleisten die Mitarbeiter der Abteilung für Auslandsaufklärung die Sicherheit der geheimen Kommunikationsnetze und schützen die aus dem Ausland übermittelten vertraulichen Informationen, indem sie die Aufgaben der bevollmächtigten Sicherheitsbeauftragten des Staates wahrnehmen.

