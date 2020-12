Einmalig: Diese astronomischen Ereignisse kommen im Dezember

„Es ist bemerkenswert, dass all diese Ereignisse am 14. und 21. Dezember oder kurz vor oder nach diesen Tagen stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung des Moskauer Planetariums. Diese zwei Tage seien im Jahr 2020 in astronomischer Hinsicht besonders ereignisreich.

Am 14. Dezember um 19.13 Uhr (Moskauer Ortszeit) wird es laut der Mitteilung zu einerkommen. Die totale Phase der Finsternis werde 130 Minuten dauern und sei in Teilen Argentiniens und Chiles zu sehen. In der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember sollen zudem die Geminiden ihren Höhepunkt erreichen – bis zu 120 Meteore pro Stunde seien zu erwarten. Mit bis zu zehn Meteoren pro Stunde sollen auch die Ursiden in dieser Nacht ihr Maximum erreichen.

Am 21. Dezember um 13.02 (Ortszeit) beginnt der astronomische Winter. Dieser Tag ist damit der kürzeste im Jahr 2020. Am gleichen Tag wird laut der Mitteilung ein ganz besonderes Ereignis stattfinden: Die Gasplaneten Jupiter und Saturn werden sich zur „Großen Konjunktion“ treffen. „So nah wie dieses Jahr standen die Planeten zuletzt vor 794 Jahren beieinander, nämlich am 4. März 1226“, so die Mitteilung.

