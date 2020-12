Russische „Sojus“-Trägerrakete mit Gonez-Kommunikationssatelliten von Plessezk gestartet

Die russische Trägerrakete „Sojus-2.1b“ mit den Kommunikationssatelliten vom Typ „Gonez-M“ und einem Raumapparat militärischer Zweckbestimmung ist in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland gestartet, hieß es im PR-Amt des russischen Verteidigungsministeriums.

Der Start erfolgte um 04.14 Uhr Moskauer Zeit (02.14 Uhr MEZ) von der Startrampe Nummer drei, Platz Nummer 43 aus. Die Rakete sei von bodengestützten Mitteln der Luft-und Weltraumtruppen in Begleitung genommen worden. In der berechneten Zeit habe der Booster „Fregat“ die Satelliten in ihre Umlaufbahn gebracht.

„Der Auftraggeber hat die Steuerung der Raumgeräte ‚Gonez-M‘ übernommen. Er wird diese im Laufe ihres Orbitalflugs leiten“, heißt es.

Der Raumapparat, der im Interesse des Militärs gestartet wurde, habe die laufende Nummer „Kosmos-2548“ erhalten. Mit ihm sei „eine stabile telemetrische Verbindung hergestellt worden, seine Bordsysteme funktionieren einwandfrei“.

Es war der sechste Start einer Rakete der mittleren Klasse „Sojus-2“ vom Weltraumbahnhof Plessezk seit Jahresbeginn. Zuletzt war eine „Sojus-2“ von diesem Weltraumbahnhof am 25. Oktober erfolgreich gestartet worden.

Satelliten der Gonez-Serie

Die Gruppierung der in tiefen Umlaufbahnen eingesetzten Gonez-D1M-Raumapparate ist unter anderem zur Übertragung von Daten in schwer zugänglichen Gebieten, darunter im Hohen Norden, aber auch für Umwelt- und Industriemonitoring bestimmt.

