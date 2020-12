Biden warnt vor 250.000 weiteren Corona-Toten, Nicht genug Polizisten für Impfstoff-Begleitung

Biden warnt vor 250.000 weiteren Corona-Toten; Französischer Altpräsident Giscard d'Estaing gestorben; Corona-Krise macht Fortschritt in ärmsten Ländern der Welt kaputt; Italien schränkt Reisen über Weihnachten stark ein; Nicht genug Polizisten für Impfstoff-Begleitung; Mehr Hitzetote durch Klimawandel in Deutschland

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Biden warnt vor 250.000 weiteren Corona-Toten

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner vor dramatisch steigenden Todeszahlen in der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. Er wolle niemandem Angst einjagen, aber man sollte die Fakten verstehen. Die USA werden zwischen jetzt und Januar wahrscheinlich weitere 250.000 Menschen verlieren, sagte Biden. Die Menschen passten nicht auf. Die Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden. Biden machte keine Angaben dazu, worauf er seine Schätzung von 250.000 weiteren Toten begründet.

Französischer Altpräsident Giscard d'Estaing gestorben

Der frühere französische Staatschef Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Er war von 1974 bis 1981 französischer Präsident und starb gestern im Alter von 94 Jahren. Giscard d'Estaing war erst Mitte November nach einem fünftägigen Aufenthalt aus dem Krankenhaus in Tours entlassen worden. Der Altpräsident sei in seinem Haus in Zentralfrankreich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, heißt es in einer Erklärung aus seinem Umfeld. Die Beisetzung soll im Familienkreis stattfinden.

Corona-Krise macht Fortschritt in ärmsten Ländern der Welt kaputt

Wegen der Pandemie werden die am wenigsten entwickelten Länder der Welt einem UN-Bericht zufolge ihre schwächste Wirtschaftsleistung seit 30 Jahren erleben. Dadurch würden Einkommen sinken, Arbeitsstellen verloren gehen und Finanzdefizite steigen, hieß es in einem heute veröffentlichten Bericht der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz. Demnach könnte es in diesen Ländern 2020 rund 32 Millionen mehr extrem arme Menschen geben, die ein Einkommen von weniger als 1,90 Dollar am Tag haben. Die UN zählen 47 Staaten zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt, genannt LDCs. Die meisten davon sind in Afrika - von Äthiopien und Mali bis zum Sudan und Tansania. In den LDCs leben demnach rund 1,06 Milliarden Menschen.

Italien schränkt Reisen über Weihnachten stark ein

Die italienische Regierung schränkt im Anti-Corona-Kampf die Bewegungsfreiheit über Weihnachten bis ins neue Jahr stark ein. Den Beschluss fasste das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht. Mit den verschärften Reisesperren bis 6. Januar will Rom einen Wiederanstieg der Infektionszahlen verhindern. Die 60 Millionen Italiener sollen abgehalten werden, in großer Zahl in den Weihnachtsurlaub aufzubrechen oder entfernte Verwandte zu besuchen. Konkret beschloss das Kabinett, vom 21. Dezember an das Reisen zwischen den Regionen Italiens zu verbieten. Die Menschen dürfen dann auch nicht in ihre Ferienwohnungen an der Küste oder in den Bergen fahren. Die Sperre gilt bis 6. Januar. Ausnahmen sind für die Arbeit, aus gesundheitlichen Gründen und in anderen Notlagen möglich. Die Rückkehr an den Hauptwohnort bleibt erlaubt.

Nicht genug Polizisten für Impfstoff-Begleitung

Gewerkschafter bezweifeln, dass für den Begleitschutz des Corona-Impfstoffs ausreichend Bundespolizisten zur Verfügung stehen.

„Einige Politiker scheinen davon auszugehen, dass die Bundespolizei ungefähr die Mannschaftsstärke der chinesischen Volksbefreiungsarmee hat. Dem ist leider nicht so“, sagt der für die Bundespolizei zuständige GdP-Vize Sven Hüber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Wir haben immer noch eine angespannte Grenzlage und verstärkte Fahndungskontrollen“. Hinzu komme eine massive Anforderung von Kräften für die Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Die Bundespolizei als Begleitschutz für den Impfstoff heranzuziehen, sei aus seiner Sicht derzeit nicht möglich.

Mehr Hitzetote durch Klimawandel in Deutschland

Der Klimawandel könnte der Gesundheit in Deutschland einer Studie zufolge mehr zusetzen als bisher angenommen. So zeigen Modellrechnungen der Forscher, dass die Zahl der Hitzetoten hierzulande im weltweiten Vergleich weit vorne liegt. Grund sei die Zunahme der Hitzetage pro Jahr in Kombination mit dem steigenden Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre, schreiben die Forscher im Fachjournal „The Lancet“. Sie ermittelten für 2018 in Deutschland rund 20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze.

