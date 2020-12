Russisches Unternehmen übernimmt nun Wartung der Züge von Go-Ahead Bayern

„Go-Ahead Bayern wird im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg von Dezember 2021 bis Dezember 2034 den Regionalzugverkehr in Südbayern und im angrenzenden Baden-Württemberg durchführen; dafür werden derzeit 78 elektrische Triebzüge beschafft“, heißt es in der Mitteilung von Go Ahead Bavaria.

Mit der Wartung dieser Züge wird sich TMH International beschäftigen. Zu diesem Zweck wird demnach eine Werkstatt in Langweid bei Augsburg errichtet. Go-Ahead erhielt laut eigenen Angaben den beantragten Planfeststellungsbeschluss für den Werkstattbau.

Laut TMHI wird die Wartung der ersten Züge im Dezember 2021 beginnen. Der Vertrag ist für zwölf Jahre vorgesehen. Die Arbeitskosten nach dem Abkommen liegen bei 250 Millionen Euro.

Im Schreiben von Go-Ahead heißt es, dass es geplant sei, dass die Wartung der Züge ab Sommer 2022 in Langweid erfolgen könne.

Newcomer auf dem deutschen Markt

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Go-Ahead bei diesem Projekt“, sagte Hans Schabert, Präsident von TMH International. „TMH International ist ein Newcomer auf dem deutschen Markt (...)“

„Unsere globale Entwicklungsstrategie basiert auf einem partnerschaftlichen Ansatz gegenüber unseren Kunden. Und wir freuen uns zu sehen, dass dies in Verbindung mit der Flexibilität eines spezialisierten internationalen Teams ein echtes Unterscheidungsmerkmal war, um dieses Projekt zu gewinnen", so Kirill Lipa, CEO von TMH International.

Laut dem Vertrag geht es bei der Wartung von Eisenbahnzügen um die regelmäßige technische Pflege der Fahrzeuge. Das sind leichte Wartung der Züge, schwere und korrigierende Wartungsarbeiten sowie regelmäßige Hauptuntersuchungen. Darüber hinaus werden zwei mobile Teams die verbleibenden Reparaturen über Nacht durchführen. Außerdem wird es die technische 24/7-Hotline von TMHI geben.

Planmäßig werden täglich drei bis vier Triebzüge zur Wartung in die Werkstatt einrücken.

TMX (Transmaschholding) ist der größte Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen in Russland mit Sitz in Moskau und den intenrationalen Abteilungen in der Schweiz, Ungarn, Südafrika, Ägypten, Argentinien, Weißrussland und Kasachstan. Die Holding besteht aus 16 Herstellungs- und Montageplätzen in Russland und anderen Weltländern, die Geografie ihrer Tätigkeit umfasst mehr als 30 Staaten.

