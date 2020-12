Russische Friedensstifter helfen bei Wiederherstellung der Verbindung in Bergkarabach

Russische Friedensstifter haben laut dem Sprecher des Präsidenten der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach Wagram Pogosjan geholfen, die Kommunikationsverbindung in Karabach wiederherzustellen.

„Im Ergebnis der täglichen Arbeiten fast im 24-Stunden-Modus in Arzach (Selbstbezeichnung von Karabach – Anm. d. Red.) wurde die Verbindung endlich wiederhergestellt. Die Arbeiten wurden unter unmittelbarer Mitwirkung der russischen Friedensstifter ausgeführt“, schrieb Pogosjan am Donnerstag auf Facebook.

Ferner teilte er mit, dass armenische Mobilfunkdienstanbieter ab Anfang 2021 auf dem karabachischen Markt präsent sein würden. Sie planten roamingfreie Dienstleistungen von gleicher Qualität und zum gleichen Preis zur Verfügung zu stellen.

Russische Minenräumer in Bergkarabach

Zuvor teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die russischen Friedensstifter die Minenräumung in Bergkarabach fortsetzen würden. Dabei halfen die Spezialisten des Zentrums zur Versöhnung der Konfliktparteien bei der Wiederherstellung der Strom- und Wärmeversorgung.

Die Ingenieureinheiten entminten bislang insgesamt mehr als 34 Hektar Land, etwa zwölf Straßenkilometer, prüften mehr als 110 Häuser und soziale Objekte und entdeckten sowie entschärften 1077 explosive Gegenstände. Außerdem begann die russische medizinische Einheit, erste Patienten in Stepanakert aufzunehmen. Etwa 70 Einwohner baten bereits um medizinische Hilfe.

Eskalation in Bergkarabach

Ende September war der Konflikt in Bergkarabach eskaliert. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen. Auf beiden Seiten gab es viele Tote und Verletzte zu beklagen. Baku und Jerewan machten sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich.

Die Konfliktparteien unternahmen mehrere Versuche, einen Waffenstillstand zu schließen, aber erfolglos. Schließlich wurde in der Nacht zum 10. November unter Vermittlung Russlands eine Waffenstillstandsvereinbarung erzielt.

Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach ab dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument sieht außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen sowie die Stationierung der russischen Friedensstifter entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin vor.

