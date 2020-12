Zahl der Corona-Fälle steigt im Iran auf über eine Million

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Iran hat am Donnerstag laut dem einheimischen Gesundheitsministerium die Marke von einer Million übertroffen. Allein in den zurückliegenden 24 Stunden wurden demnach 14.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Damit lag die Gesamtzahl der gezählten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar bei 1.003.494. Wie es weiter heißt, ist die Zahl der Todesopfer um 358 auf mehr als 49.000 nach oben gegangen.

Iran kündigt Corona-Impfstoff-Tests an Menschen an

Lockdown im Iran

Ende November hatte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, den baldigen Start der Tests an Menschen mit dem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus angekündigt. Zudem gab die Sprecherin der iranischen Behörde bekannt, dass Teheran mit der russischen Seite auf dem Gebiet der Impfstoff-Entwicklung kooperieren würde.

Das 82-Millionen-Einwohner-Land gehört zu den Staaten, die von der Pandemie besonders hart betroffen sind. Zum Vergleich: In Deutschland, das ähnlich viele Einwohner hat, stieg die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, am Donnerstag auf 17.602. Das Robert Koch-Institut zählte seit Beginn der Pandemie 1.106.789 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Coronavirus-Pandemie

Um den drastischen Anstieg der Fallzahlen zu stoppen, herrscht im Iran seit fast zwei Wochen ein strenger Lockdown in der Hauptstadt Teheran und anderen Groß- und Kleinstädten. Schulen, Universitäten und Basare sind geschlossen. Zwei Drittel der Beamten müssen von zu Hause aus arbeiten. Außerdem dürfen zwischen 21 Uhr abends und 4 Uhr früh außer Taxis keine Pkw unterwegs sein. Seither sind die Fallzahlen nicht mehr gestiegen, deutlich gesunken aber auch nicht. Nun gibt es Diskussionen, ob der Lockdown verlängert wird.

Das Coronavirus hat sich fast über den ganzen Globus verbreitet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO (Stand 3. Dezember 10.13 am CET) haben sich 63.719.213 Menschen mit Sars-CoV-2-infiziert. 1.482.084 Menschen sind an dem Erreger gestorben. Derzeit werden laut der WHO aus den USA, Indien und Brasilien die höchsten Fallzahlen gemeldet.

