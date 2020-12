Rätselhafte Metallsäulen: Video-Bekenntnis zum Utah-Monolithen veröffentlicht

In Utah, Nordrumänien und Kalifornien sind sonderbare Metall-Monolithen aufgetaucht und zum Teil wieder verschwunden. Wie sie dahin gekommen sind und was sie sollen, ist immer noch ein Rätsel. Aber zumindest das Verschwinden des Utah-Monolithen ist nun aufgeklärt.

Plötzlich war er am 18. November da, dieser mehrere Meter hohe Metall-Monolith in einer kargen Felsenschlucht im westlichen US-Bundesstaat Utah. Stand da, glänzte im Sonnenlicht und erinnerte an den rätselhaften schwarzen Monolithen aus Stanley Cubricks „2001: Odyssee im Weltraum“, der einen affenartigen Vorfahren des Menschen im Film erst zum eigentlichen Menschen machte.

Bald pilgerten Neugierige aus allen Ecken der USA an den Ort, um vor ihm zu posieren. Bis das Gebilde jäh wieder verschwand. Zunächst gingen Gerüchte um, dass niemand die Demontage der Metallsäule gesehen habe. Mittlerweile haben sich einige Slackliner zum Abbau bekannt:

Die Frage nach dem Auftauchen des Monolithen ist damit aber keineswegs gelöst. Ebenso nicht die Frage, warum kurz nach dem Verschwinden des Monolithen in Utah ein ähnliches Gebilde in Rumänien auftauchte, das ebenfalls nach kurzer Zeit wieder verschwand. Ob auch der dritte Monolith in Kalifornien verschwinden wird, um die Spannung weiter zu erhöhen? Davon ist durchaus auszugehen. Eins hat das Bekenntnis zur Demontage in Utah jetzt schon gezeigt: Aliens bringen die Metallsäulen nicht zum Verschwinden, sondern Menschen. Da in Rumänien das Auftauchen und verschwinden analog zu Utah gelaufen ist, kann man guten Gewissens von Nachahmung sprechen. Und dann ist der Schritt zu Science-Fiction-Fans, die ein Spiel mit der Öffentlichkeit treiben, nicht mehr weit.