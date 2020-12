Namensvetter und Freiheitskämpfer: Adolf Hitler ist nun Landrat in Namibia

Laut „Bild“ holte der 54-Jährige 84,88 Stimmen für seine Partei Swapo, obwohl die Partei bei den Wahlen insgesamt deutlich verloren hatte. Adolf Hitler Uunona ist Freiheitskämpfer und wohnt im Norden von Namibia. Dort wurde er nun zum Landrat von Ompundja gewählt – einem Distrikt nahe der namibisch-angolanischen Grenze.

Er ließ das Blatt jedoch gleich wissen, dass er nichts Böses im Schilde führe. „Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe“, sagte Adolf Uunona lachend. Eine Idee, wie es zu der skurrilen Namensgebung kommen konnte, hat er ebenfalls: „Ich glaube nicht, dass mein Vater wusste, wofür der Name Adolf Hitler steht.“ Altdeutsche Vornamen sollen in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, nichts Ungewöhnliches sein.

„Für mich war das als Kind ein ganz normaler Name. Erst als Heranwachsender begriff ich: Dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun“, erklärte der 54-Jährige. Übrigens verwendet er den Beinanem Hitler nicht in der Öffentlichkeit, aber „er steht in allen offiziellen Dokumenten“.

mka/gs