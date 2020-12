Facebook und Instagram wollen „falsche Mythen“ zu Corona-Imfpstoff löschen

Facebook begründete dies mit dem Einsatz für Sicherheit und Aufklärung der Menschen während der Pandemie. Wie es in einer Mitteilung heißt, will das soziale Netzwerk gegen Desinformationen vorgehen und zu diesem Zweck mindestens 100 Millionen Dollar in den Bereich Massenmedien sowie in Personal investieren, das Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen soll. Darüber hinaus soll bestimmte Werbung verboten werden.

„Angesichts der jüngsten Meldungen darüber, dass der Impfstoff gegen Covid-19 schon bald in der ganzen Welt verbreitet wird, werden wir innerhalb der nächsten Wochen falsche Mythen über diese Impfstoffe löschen, die von Experten im Gesundheitswesen, auf Facebook und Instagram entlarvt worden sind“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen will auch den Staat und die Gesundheitsbehörden bei der Pandemie-Bekämpfung unterstützen und Finanzmittel bereitstellen, die nicht nur der Behandlung von Covid-19 zugutekommen sollen, sondern auch der Behandlung psychologischer Probleme infolge des Virus. Weltweit sind bereits rund 64.596.390 Covid-19-Fälle gemeldet worden. 1.494.986 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

mka/gs