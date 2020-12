Nach Anschlägen auf ICE-Züge: Lebenslange Haft für den Täter

Nach einer islamistischen Anschlagsserie auf ICE-Züge auf der Strecke München-Nürnberg ist ein Iraker am Donnerstagabend in Wien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung der Geschworenen habe der 44-Jährige im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS)* gehandelt, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA