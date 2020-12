Attentat auf Atomphysiker: Israel warnt seine ausländischen Bürger vor iranischer Bedrohung

Dabei gehe es um Länder in der Region wie Georgien, Aserbaidschan, die Türkei, die VAE und Bahrain sowie Staaten in Afrika, teilte die Anti-Terror-Abteilung des Sicherheitsrats in der Nacht zum Freitag mit. Es bestehe die Besorgnis, dass jüngsten Drohungen aus dem Iran Taten folgen würden, hieß es.

Der Atomphysiker und Raketenexperte Mohsen Fachrisadeh war vor einer Woche bei einem Anschlag in einem Vorort der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Teheran macht die USA und Israel dafür verantwortlich. Israelische Politiker haben sich bis jetzt eines Kommentars enthalten.

