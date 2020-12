Pfizer senkt Jahresziel für Corona-Impfstoff wegen Lieferkettenproblemen – Medien

Der Ausbau dauere länger als angenommen, sagte sie am Donnerstag. Darüber hinaus hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als ursprünglich gedacht. Eine direkte Stellungnahme des amerikanischen Konzerns zu dem Bericht lag nicht vor.

Laut der Zeitung hielten Pfizer und der deutsche Partner Biontech noch bis Mitte November intern an dem Ziel fest, zum Ende dieses Jahres 100 Millionen Impfdosen ausgeliefert zu haben. Zuletzt sprach das Unternehmen allerdings nur noch von 50 Millionen Dosen. Für das kommende Jahr bleibe es bei der ursprünglichen Planung zur Auslieferung von mehr als einer Milliarde Impfstoff-Dosen, so das Blatt.

Unter anderem schreibt das Blatt unter Berufung auf eine an der Impfstoff-Entwicklung beteiligte Person, einige Bestandteile hätten in der frühen Produktion nicht den Standards entsprochen.

Impfstoff von Biontech/Pfizer

Die britische Arzneimittelbehörde hatte Pfizer und BioNTech am Mittwoch eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Großbritannien ist damit das erste Land, das dem Impfstoff eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt hat. Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema prüfen derzeit ebenfalls solche Anträge.

Am 9. November hatte das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech mitgeteilt, dass seine Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete. Der Befund basiere auf den Zwischenergebnissen der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase.

Der Impfstoff BNT162b2 war von der Firma im Projekt „Lighspeed“ (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt worden. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie begann ab Ende Juli in verschiedenen Ländern. Inzwischen haben mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht.

Das Biontech-Präparat ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Es enthält genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt – in diesem Fall das Oberflächenprotein, mit dessen Hilfe das Virus in Zellen eindringt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren.

ak/dpa/tm