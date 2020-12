Corona-Bekämpfung: Bundesregierung findet Massentests unzweckmäßig

Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin sagte, stützen sich Bund und Länder dabei auf eine „sehr ausdifferenzierte Empfehlung des Robert Koch-Instituts“.

Nach Auffassung von deutschen Virologen und anderen Experten hätten Massentests wenig Aussagekraft. Es sei besser, „immer dort hinzugehen, wo Infektionsfälle auftreten“, hieß es.

In Wien und einigen anderen Regionen Österreichs haben am Freitag freiwillige Massentests begonnen. Pro Tag werden in der Hauptstadt bis zu 150 Tests vorgenommen. Das Ziel der österreichischen Regierung ist es, durch die vielen Tests besonders auch asymptomatische Virusträger zu ermitteln, um so Infektionsketten zu durchbrechen.

