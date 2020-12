Polizei rettet Welpen aus Kühlschrank – Ermittlungen wegen illegalen Tierhandels eingeleitet – Foto

Einer Mitteilung der Polizei zufolge sind am Donnerstag nach Ermittlungen wegen illegalen Handels mit Hundewelpen mehrere Hunde aus Wohnungen in Köln und Düsseldorf befreit worden - darunter auch vier Malteser-Welpen aus einem offenen Kühlschrank. Gegen vier Frauen wird nun ermittelt.

Demnach haben die Ermittler mehrere Pudelschnauzer, französische Bulldoggen und Chihuahuas - Welpen und ausgewachsene Tiere - in den teilweise zugemüllten Wohnungen entdeckt. Vier Malteser-Welpen habe eine der Frauen in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler im offenen Kühlschrank zusammengepfercht, hieß es. Veterinärinnen vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt hätten den Einsatz vor Ort unterstützt. Die Welpen würden zur artgerechten Versorgung in die Obhut von Kölner Tierheimen gegeben.

​Die Ermittlungen gegen die Frauen seien nach Hinweisen von Käufern ins Rollen gekommen. Die angeblich geimpften und gechipten Junghunde wurden demnach auf Online-Verkaufsportalen angeboten. Die Ermittlungen würden noch andauern.

Keine Tiere zu Weihnachten schenken!

Die Polizei warnte davor, Tiere an Weihnachten zu verschenken. Der Kauf von Welpen, deren Herkunft nicht nachvollziehbar ist und die im Internet oder auf Märkten angeboten werden, fördere den illegalen und nicht tiergerechten Handel. Die Tierschützer würden darauf hinweisen, dass die Junghunde häufig Qualen erleiden und abgegeben werden, bevor sie eigenständig fressen können.

pd/mt