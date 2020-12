Österreich bringt von den Nazis verlagerte Kulturwerte nach Russland zurück

Österreich wird von den Nazis während des Zweiten Weltkrieges aus Russland verlagerte Kulturwerte in der nächsten Woche zurückbringen. Nach Angaben des Generalkonsulats Russlands in Salzburg geht es um Gegenstände, die 1943 aus dem Historischen Archäologiemuseum in Temrjuk im Süden Russlands gestohlen worden waren.