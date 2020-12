„Jesus siegt“: Mann beschmiert griechisches Holocaust-Mahnmal – Foto

Ein Mann in der griechischen Stadt Larissa hat mit Sprühfarbe die Worte „Jesus siegt“ auf den Wänden einer Synagoge sowie auf einem Holocaust-Denkmal geschrieben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, berichtet „The Jerusalem Post“ am Samstag.

Die Polizei traf vor Ort ein, der Täter konnte aber flüchten. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Laut Augenzeugen handelt es sich um einen Mann von mittlerem Alter, der ein Schild mit christlichen Symbolen mit sich trug.

„Mit religiösen Symbolen drückte (der Täter) seinen antijüdischen Hass an der Außenseite der Larissa-Synagoge sowie am Holocaust-Denkmal aus, brachte seine Verachtung für die Heiligkeit der Stätten zum Ausdruck und trat die Erinnerung an die Holocaust-Opfer mit Füßen”, erklärte KIS.

​Der Zentralrat der Israelischen Gemeinden in Griechenland (KIS) forderte in einer Erklärung am Freitag die Behörden auf, den Täter aufzuspüren und festzunehmen. „Religiöser Fanatismus und Intoleranz sondern den neuen Vandalismus gegen heilige jüdische Stätten in Larissa ab“.

Vor dem Holocaust gab es in Griechenland 28 Kommunen mit etwa 80.000 Juden. Nach Angaben der Anti-Diffamierungs-Liga (ADL) wohnen zurzeit in Griechenland lediglich 5000 praktizierende Juden.

