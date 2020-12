Bergkarabach: Russisches Bombenkommando beginnt mit Minenräumung – Video

Das russische Bombenräumkommando hat begonnen, das Gebiet in der Nähe der Siedlung Chodschali unweit des Flughafens Stepanakert zu entminen, berichtet ein Korrespondent der RIA Novosti.

Die Räumung dieses Bereichs von explosiven Gegenständen erfolgt unter Beteiligung des multifunktionalen Roboterkomplexes „Uran-6“ und des Bombenräumkommandos des russischen Verteidigungsministeriums.

In dem Gebiet seien zunächst keine explosiven Gegenstände gefunden worden, so

der stellvertretende Leiter des Zentrums für humanitäre Minenräumung, Oberstleutnant Dmitri Kljutschewski. Ihm zufolge ermöglicht die Verwendung des "Uran-6"-Komplexes in Verbindung mit den Aktionen der Minenräumer, die Säuberung effizient und vollständig durchzuführen.

„Der Uran-6-Komplex wird ferngesteuert und kann bis zu sieben Detonationen in der Stärke einer Antipersonenmine standhalten. Er verfügt auch über abnehmbare Schleppnetze“, sagte Kljutschewski.

Das Verteidigungsministerium hat auch ein entsprechendes Video des "Uran-6"-Einsatzes auf Youtube gepostet.

Kljutschewski zufolge werde der Roboter vom russischen Militär in offenen Gebieten eingesetzt, deren hindernisfreie Oberfläche den Einsatz dieser Technologie ermögliche. Das Gebiet von Bergkarabach sei jedoch auch reichlich mit Hügeln und Bergen bedeckt, wo die Minenräumung hauptsächlich vom Bombenkommando durchgeführt werden müsse.

Laut dem Verteidigungsministerium wurden in Bergkarabach bislang insgesamt 29 Hektar des Territoriums und über acht Straßenkilometer während der Minenräumung gesäubert. Rund 1000 explosive Gegenstände sollen dabei entdeckt und vernichtet worden sein.

Der "Uran-6"-Roboter wurde zum ersten Mal von russischen Soldaten zur Minenräumung der Gebiete von Bergkarabach eingesetzt. Mit seiner Hilfe wurden bereits rund acht Hektar Gelände im Gebiet der Siedlung Chodschali untersucht, so das Ministerium.

Bergkarabach-Vereinbarung

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

