Schutz gegen Corona: Zeremonie zur Amtseinführung Bidens bleibt im kleinen Rahmen

Nach Erwartungen des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden wird seine Amtseinführungszeremonie am 20. Januar wegen der Corona-Krise in kleinerem Maße durchgeführt.

Die Vereidigung könnte wie üblich auf einer Bühne auf den Stufen des Kapitols in Washington organisiert werden, so Biden am Freitag. Mit solchem Plan wolle man die Menschenmassen vermeiden, die sich normalerweise auf der National Mall und entlang der Pennsylvania Avenue versammeln, um die Zeremonie und Parade zu verfolgen. Stattdessen sollten jetzt landesweit zahlreiche virtuelle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Coronavirus in USA

Nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hat das Coronavirus seit Beginn der Pandemie mehr als 270.000 Menschen in den USA das Leben gekostet. Insgesamt haben sich in dem Land mehr als 13,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Ein Modell von Forschern des Instituts IHME der Universität Washington im US-Bundesstaat Seattle rechnet im Fall gelockerter Schutzmaßnahmen mit mehr als 502.000 Toten bis Ende Januar, im Fall schärferer Schutzmaßnahmen mit mehr als 367.000.

US-Präsidentschaftswahlen

Am 3. November hatte in den USA die Präsidentschaftswahl stattgefunden, ihre endgültigen Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Einige Spitzenpolitiker der Welt haben Biden bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Trump sieht sich selbst als Gewinner, weigert sich, seine Niederlage zu akzeptieren und wirft den Demokraten Wahlfälschung vor.

aa/tm/rtr