Pistole aus James-Bond-Film für eine Viertelmillion Dollar versteigert

Die Pistole aus dem Film über James Bond, in dem Sean Connery den Agenten 007 gespielt hat, ist für eine Viertelmillion Dollar verkauft worden. Dem „The Hollywoodreporter“ zufolge ging das Los für 256.000 Dollar (etwa 211.168 Euro) unter den Hammer.

Dies ist eine Walther PP-Pistole aus dem Film „Doctor No“. Laut dem Sujet hat Bond in diesem Film seine Beretta gegen eine Walther PP ausgetauscht, weil man in der Mi-6 befürchtete, die Beretta könnte ihn erneut im Stich lassen. Seitdem ist die Walther PP die Hauptwaffe des Superagenten. Die Pistole wurde teurer verkauft als die Schätzung: Ursprünglich wurde das Los auf 150.000-200.000 Dollar (124.000-165.000 Euro) geschätzt.

Bei dieser Auktion wurden auch einvon Tom Cruise aus dem Film „Top Gun“ (108.000 US-Dollar) und eine weiße Marineoffiziersmütze von Cruise aus dem Film „A Few Good Boys“ (9375 US-Dollar) sowie einversteigert, verwendet von Bruce Willis im Film „Pulp Fiction“. Letzterer ging für 35.200 Dollar unter den Hammer - fünfmal teurer als angegeben.

Zuvor wurde der Badeanzug des ersten „Bond Girls“, der Schweizer Schauspielerin Ursula Andress, in der sie in „Doctor No“ mitspielte, versteigert. Der helle Bikini mit einem breiten Gürtel und einem Messerclip, der als der berühmteste in der Welt bezeichnet wird, wurde auf eine halbe Million Dollar geschätzt. Zuvor wurde der Bikini 2001 für 45.000 Dollar verkauft, später erwarb ihn der Mitbegründer der Restaurantkette Planet Hollywood, Robert Earl.

