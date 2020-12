Starker Wind, hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Wellen haben am Donnerstag die gesamte Uferstraße im Feriendorf Nida an der Ostsee in Litauen in eine faszinierende Landschaft verwandelt: Bänke, Säulen und Bäume, bedeckt mit Eiszapfen, sind zu einem beeindruckenden Erlebnis geworden. Die Nutzer teilten Fotos im Netz.