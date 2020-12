Wegen Bombenentschärfung: Bahnstörung in Frankfurt am Main

Wegen einer Bombenentschärfung in Frankfurt am Main ist am Sonntag mit Ausfällen und Umleitungen bei Fern- und Regionalzügen zu rechnen.

Einige ICE-Züge halten am Sonntag nach Angaben der Deutschen Bahn nicht am Hauptbahnhof, sondern stattdessen am Süd-Bahnhof. Auf der Strecke von Frankfurt nach Amsterdam oder Brüssel fallen alle ICEs bis Köln aus. Alle weiteren IC/ICEs halten plangemäß.

Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden, ihre Fahrtmöglichkeiten auf der Webseite www.bahn.de/reiseauskunft zu prüfen und verlängerte Reisezeiten einzuplanen.

Laut amtlichen Informationen müssen rund 12.800 Anwohner bis 8 Uhr morgens das Frankfurter Gallusviertel verlassen, wo eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft werden soll. Die Bombe wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt.

In dem zu räumenden Gebiet liegen Altenwohnheime, Fernwärmeleitungen, Umspannanlagen und Bahngleise. Bewohner, die sich derzeit in Quarantäne befinden, werden vom Gesundheitsamt abgeholt und in eine geeignete Unterkunft gebracht. Die Entschärfungsarbeiten können nach Angaben der Behörden bis in die Abendstunden dauern.

ls/dpa