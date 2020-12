Zwei Polizisten bei Protest in Frankreich verletzt

Zwei Beamte der Spezialeinheit der Polizei sind bei einem Protest in der westfranzösischen Stadt Nantes verletzt worden, berichtet der Radiosender "France Bleu" unter Berufung auf die Präfektur des Departements Loire-Atlantique.

Die Demonstration verlief im Allgemeinen friedlich, aber die Spannungen nahmen gegen Ende zu. Einer der Polizisten wurde verletzt, als Unbekannte einen Molotow-Cocktail warfen. Die Polizei verwendete Tränengas gegen Demonstration, mindestens fünf Personen wurden festgenommen, so das Radio.

Laut der Zeitung „Sud Ouest“ wurden mehrere Polizisten durch den Molotow-Cocktail verletzt, zwei von ihnen mussten aus dem Gefahrengebiet gebracht werden. Insgesamt nahmen nach Angaben der Organisatoren etwa fünftausend Menschen an der Protestaktion in der Stadt teil, dreitausend nach Angaben von Strafverfolgungsbeamten.

Am Samstag startete auch ein Demonstrationszug an der Porte de Lilas im Osten der französischen Hauptstadt Paris. Die Lage auf der Straße verschärfte sich gegen 15.00 Uhr. Polizisten wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen, so ein Sputnik-Korrespondent. Diese wiederum setzten Tränengas ein.

Neues Sicherheitsgesetz in Frankreich

Am 27. November hatte die französische Nationalversammlung das Gesetz verabschiedet, dessen Artikel 24 vorsieht, Polizisten während eines Einsatzes nicht mehr filmen zu dürfen, wenn es in der Absicht geschieht, dem betroffenen Beamten „physisch oder psychisch“zuzufügen.

Aktivisten und Journalisten kritisieren den Gesetzentwurf als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Eine der Ursachen der Proteste ist ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Ende November mehrere Polizisten den schwarzen Musik-Produzenten Michel Zecler schlagen.

aa/tm/sna