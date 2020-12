Über 30.000 Puten wegen Vogelgrippe im Osten Englands vernichtet - Bericht

Nach einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer Putenfarm in der Grafschaft Norfolk im Osten Englands sind dort mehr als 30.000 Puten vernichtet worden. Dies berichtet die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft (DEFRA).

Demnach war in der vergangenen Woche ein Ausbruch der Vogelgrippe auf einer Farm in der Region North Yorkshire registriert worden, wonach 10.500 Puten getötet werden mussten.

„An diesem Ort wird derzeit eine veterinärmedizinische Untersuchung durchgeführt, um die wahrscheinliche Infektionsquelle zu ermitteln und festzustellen, wie lange die Krankheit in kontaminierten Räumlichkeiten geblieben sein könnte. Der Stamm der Vogelgrippe, der auf mehreren Geflügelfarmen in England bestätigt wurde, scheint in engem Zusammenhang mit dem Virus zu stehen, das jetzt unter Wildvögeln und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln in Europa zirkuliert“, wird der Sprecher des Ministeriums zitiert.

Wie die Zeitung ferner berichtete, könnten die Ausbrüche der Vogelgrippe und die daraus resultierende Massenvernichtung der Puten zu Engpässen in den Lebensmittelgeschäften am Heiligen Abend führen, wobei Pute eines der beliebtesten Gerichte auf dem britischen Weihnachtstisch sei.

In Großbritannien werden Ausbrüche der Vogelgrippe regelmäßig registriert. Am 11. November hatte das Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft (DEFRA) mitgeteilt, dass die Vogelgrippe bei Wildgänsen und Schwänen im Südwesten Englands registriert worden sei. Die Behörde hatte festgestellt, dass die Vögel damals mit einem Virus infiziert waren, das sich bereits in Europa ausgebreitet habe. Britische Tierärzte hatten darum alle Landwirte darauf hingewiesen, die existierenden Biosicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um Ausbrüche der Krankheit zu verhindern.

