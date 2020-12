SPD gegen Aufhebung des Abschiebestopps, Bahn verstärkt Maskenkontrollen

SPD gegen Aufhebung des Abschiebestopps; Kanzleramtschef will deutliche Verschärfung der Corona Regeln; Demos in Thüringen gegen Corona -Maßnahmen; Trumps Anwalt Giuliani positiv getestet; Bahn verstärkt Maskenkontrollen; Milliarden Tiere mussten unter Buschfeuern in Australien leiden

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

SPD gegen Aufhebung des Abschiebestopps

Die SPD-Innenminister lehnen den Vorschlag von Bundesinnenminister Seehofer, den generellen Abschiebestopp für Syrien zum Jahresende auslaufen zu lassen, ab. Der thüringische Ressortchef Maier sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, er sehe auf der Innenministerkonferenz diese Woche nur geringe Chancen für den Vorstoß, weil die SPD diesen aus rechtlichen und praktischen Gründen nicht mittrage. Seehofer hatte vorgeschlagen, anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich seien. Nach den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit genießen auch Straftäter das Recht auf Asyl, sagte Maier. Auch gebe es weder diplomatische Beziehungen noch direkte Flüge nach Syrien.

Kanzleramtschef will deutliche Verschärfung der Corona-Regeln

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich mit Nachdruck für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche ausgesprochen. Sein Ziel solle eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sein. Braun sagte im „BILD-Talk“, wenn ein Lockdown dieser Art auf Dauer nicht funktioniere, müsse man mindestens in den Hotspots noch einmal richtig deutliche Verschärfungen machen. Wenn die Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel bereit wären, sei man sofort dabei, so der Kanzleramtsminister. Auch die Bundesregierung habe die ganze Zeit gesagt, dass man mehr machen wolle. Lockerungen über Silvester werde es nicht geben. In diesem Jahr werde es keine Möglichkeit geben Party zu machen.

Demos in Thüringen gegen Corona-Maßnahmen

Rund 600 Menschen haben am Sonntag in mehreren Thüringer Städten und Gemeinden gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die größte Versammlung fand mit rund 400 Teilnehmern in Rudolstadt statt, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte. In Jena gingen rund 100 Menschen gegen die Maßnahmen auf die Straße. Ebenso viele fanden sich zu einer Gegendemonstration zusammen. Auch in Meiningen, Erfurt, Bad Salzungen und Teistungen gab es Proteste. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen aber störungsfrei. Nur vereinzelt habe es Anzeigen wegen des Nichteinhaltens der Corona-Schutzverordnung gegeben.

Trumps Anwalt Giuliani positiv getestet

Der persönliche Anwalt des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Trump auf Twitter mit. Der 76-jährige ehemalige Bürgermeister New Yorks leitet die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis in den USA zu Gunsten Trumps zu kippen, bislang ohne großen Erfolg. Trump sendete seinem Anwalt in seiner Twitter-Nachricht Genesungswünsche.

Bahn verstärkt Maskenkontrollen

Milliarden Tiere mussten unter Buschfeuern in Australien leiden

Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren heute in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Schon vergangene Woche hatte der bundeseigene Konzern angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen. Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden. Mit dem Aktionstag will die Bahn erneut auf das Thema aufmerksam machen. Wie viele Mitarbeiter und Beamten genau unterwegs sein werden und wie viele es normalerweise sind, teilte die Bahn nicht mit.

Mehr als 60.000 Koalas sind durch die verheerenden Buschbrände im Sommer 2019/20 in Australien getötet, verletzt, vertrieben oder traumatisiert worden. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des WWF hervor. Insgesamt wurden durch die Feuer demnach fast drei Milliarden Tiere geschädigt - rund 143 Millionen Säugetiere, 2,46 Milliarden Reptilien, 181 Millionen Vögel und 51 Millionen Frösche. Sie waren zudem Rauchvergiftungen, Hitzestress und Dehydrierung ausgesetzt.