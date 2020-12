Mörder von Samuel Paty in Tschetschenien bestattet

Angehörige von Abdulach Ansorow, der den Lehrer Samuel Paty in Frankreich enthauptet hatte, haben die Leiche des Mörders in seine Heimatrepublik Tschetschenien gebracht und auf dem Dorffriedhof in Schalaschi nach islamischem Ritual beigesetzt. Das sagte Cheda Saratowa, die im tschetschenischen Menschenrechtsrat mitwirkt, gegenüber Sputnik.