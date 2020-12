Ausbruch unbekannter Krankheit in Indien: Regierung schickt Arbeitsgruppe in betroffene Region

Das indische Gesundheitsministerium hat ein Recherche-Team gebildet, das sich mit den Fällen einer unbekannten Erkrankung in der Stadt Eluru (Bundesstaat Andhra Pradesh) im Süden des Landes auseinandersetzen soll. Ein entsprechendes Schreiben liegt der Agentur RIA Novosti vor.

Der Gruppe gehören drei Ärzte an. Das Team soll sich am Dienstagmorgen nach Andhra Pradesh begeben und am Abend einen Bericht vorlegen.

Patienten von Eluru

Am Sonntag wurde in Eluru und dessen Umgebung eine unbekannte Krankheit registriert. Mehr als 350 Menschen wurden mit Beschwerden über Schwindel, Epilepsie-Symptome, plötzliche Ohnmacht, Schaumbildung im Mund und Zittern ins Krankenhaus eingeliefert. Einer von ihnen starb.

Die Ärzte konnten die Ursache der plötzlichen Krankheit noch nicht feststellen, obwohl sie Blutuntersuchungen und eine Computertomographie des Gehirns bei den Betroffenen durchführten. Die Analyse des Liquor cerebrospinalis (Gehirnwasser) war ebenfalls normal.

Derzeit bleiben rund 150 Menschen in den Krankenhäusern. Nun werden die Ergebnisse von Wasser-, Nahrungsmittel- und Blutproben der Patienten erwartet.

