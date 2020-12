Russische Journalisten in der Türkei freigelassen

Die NTV-Journalisten sind in der Türkei unter Berücksichtigung der Kooperation mit der russischen Seite in dieser Situation freigelassen worden. Dies geht aus einer Erklärung des Kommunikationsdepartments der Administration des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hervor.

„Zwei Russen, die am Donnerstag während der Dreharbeiten ohne Erlaubnis in der Zone eines militärischen Objekts festgenommen wurden, wurden freigelassen. Wir berücksichtigen die Zusammenarbeit mit den russischen Partnern, die sie in den letzten Tagen gezeigt haben, und erinnern ausländische Journalisten an die Notwendigkeit, die Gesetze und Akkreditierungsregeln bei der Arbeit in der Türkei einzuhalten“, heißt es in der Erklärung.

Hintergrund

Der NTV-Autorund der Kameramannwurden in einem Istanbuler Vorort am 3. Dezember festgenommen. Sie hatten angeblich laut türkischen Behörden keine Akkreditierung und sollen ein Video an einem Ort aufgenommen haben, wo die Kampfdrohnen „Baykar Savunma“ hergestellt werden.

Laut einem türkischen Sprecher hätten sie wegen Spionage angeklagt werden können. Am heutigen Montag wurden sie ins Gericht gebracht.

