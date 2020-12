Nord Stream 2: „Akademik Cherskiy“ nimmt Kurs auf Kaliningrad

Das Schiff „Akademik Cherskiy“ befand sich ab 5. Dezember an einem Punkt unweit des nicht fertiggebauten Abschnitts des Projektes - unter der dänischen Insel Bornholm nahe den polnischen Gewässern. Am späten Montagabend nahm das Schiff Kurs in Richtung Nordosten.

Laut MarineTraffic ist die „Akademik Cherskiy“ auf dem Weg nach Kaliningrad.

Zuvor hatte das russische Nachrichtenportal RBK unter Berufung auf das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) berichtet, dass das „Fortuna“-Schiff vom 5. bis 31. Dezember in der südlichen Ostsee eingesetzt werde. Die Arbeiten an der Pipeline werden demnach im Gebiet zwischen flachem Wasser von Adlergrund und der Oderbank durchgeführt. Die „Fortuna“ befindet sich derzeit im Hafen Wismar.

Projekt Nord Stream 2

Das Vorhaben umfasst den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland.

Die Pipeline verläuft in den Territorialgewässern von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland und kostet rund zehn Milliarden Euro. Sie ist zu 94 Prozent fertig.

Die USA, die verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen wollen, treten gegen den Bau der Gaspipeline auf. Washington hatte im Dezember Sanktionen gegen das Nord-Stream-2-Projekt verhängt und von den Partnerunternehmen einen unverzüglichen Arbeitsstopp gefordert. Das schweizerische Unternehmen Allseas stellte daraufhin die Arbeit ein. US-Politiker erwägen derzeit eine Erweiterung der Restriktionen.

ak/ae