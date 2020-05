„Basta Berlin“ (Folge 35) – Protest auf allen Ebenen

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa widmen sich heute dem Protest. Dieser ist in Corona-Zeiten in vielfältigen Farben und Formen zu beobachten: Auf der Straße in Form von Großdemonstrationen. In sozialen Medien in Form von mal mehr und mal weniger fundierten Theorien. In Laboren und Ministerien in Form von abweichenden Expertenstimmen. Und auch in den Kommentarspalten dieses Podcasts in Form von mahnenden Worten. All das werden wir in dieser Folge beleuchten, begutachten und beantworten. Mit von der Partie: Bill Gates, Attila Hildmann, Susanne Klatten, John Magufuli und Prof. Dr. Tasuku Honjo. Basta Berlin, der alternativlose Podcast – Ihre Selbsthilfegruppe im Corona-Tal der Tränen.