„Basta Berlin“ (Folge 37) – Vorsicht, Falle?

Die Gefahr lauert überall: Will uns das neue Infektionsschutzgesetz in den Grundrechten beschneiden? Wir nehmen es unter die Lupe. Will der "Spiegel" Ken Jebsen in die Falle locken? Wir blicken hinter die Kulissen. Und will die Immobilienbranche der CDU ein Angebot machen, das die Partei nicht ablehnen kann? Wir klären auf: Basta Berlin!