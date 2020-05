„Basta Berlin“ (Folge 38) – Zwielichtige Gestalten…

Was hat Bill Gates mit Jeffrey Epstein zu tun? Hier gehen die Theorien auseinander. Eindeutig ist aber die Verbindung zwischen Google und Apple zur CIA - und damit zur neuen Corona-App? Eine Gefahr wittert auch der Autor Oliver Janich mit Blick auf Demonstrationen in Deutschland. Doch glauben Sie bitte nicht allen - glauben sie uns! Basta Berlin!

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa tauchen heute ab in das Geflecht der Strippenzieher dieser Welt: Bill Gates, Donald Trump, sie beide sind wichtige Figuren in der aktuellen Corona-Debatte. Dabei lohnt ein Blick in die Vergangenheit und auf die einst rauschenden Feste des verstorbenen Milliardärs Jeffrey Epstein. In Feierstimmung dürfte auch die CIA sein, immerhin hat sie schon seit Jahren freien Zugriff auf die Nutzer-Daten bei Microsoft, Google oder Apple – auch die deutsche Corona-App ist made in the USA? Antworten gibt es jetzt: Basta Berlin, der alternativlose Podcast – Heute stellen wir uns den bösen Mächten…