„Basta Berlin“ (Folge 41) – Von Axel Springer zur CIA

Milliardenschwer und mächtig – Das ist die „Bild“ schon lange nicht mehr. Doch das könnte sich ändern: In der Chefetage des Axel-Springer-Konzerns hat nun ein US-Unternehmen das Sagen - mit einer klaren Agenda. Der private Investor KKR mit Kontakten zur CIA hat bereits diverse TV-Sender und sogar Günther Jauch einverleibt. Was kommt als nächstes?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa begeben sich heute auf Spurensuche: Wer ist der große US-Investor KKR und welchen Einfluss hat er bereits in Deutschland? Anteile an diversen Medienunternehmen gehören ihm bereits und sogar – wie praktisch – das deutsche Institut GfK, das für die Ermittlung der Einschaltquoten zuständig ist. Geht es hier nur um Geld? Oder Macht? Oder gar Politik? Es ist ein Wirtschaftskrimi ohne Happy End. Drehbuch: Onkel Sam. In den Hauptrollen: Julian Reichelt und Friede Springer. Unzensiert uraufgeführt von Basta Berlin – dem alternativlosen Podcast. Vorhang auf…