„Basta Berlin“ (Folge 42) – Kampf der Giganten

Ding, ding, ding… Runde drei im Streit zwischen Julian „Ich-Bild-dir-deine-Meinung“ Reichelt und Christian „Ich-hab-Besseres-zu-tun“ Drosten. Doch unerwartet stürzt sich Volks-Mediziner Kekulé ins Kampfgeschehen. Will er einfach nur dazugehören oder ist sein Angriff auf die Drosten-Studie gar berechtigt? Ring frei für den Show-Kampf des Jahres...

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa spielen heute Ringrichter: Es herrscht seit Tagen Krieg zwischen Springer-Presse und Charité-Virologen – und ganz Deutschland schaut klatschend dabei zu. Während der „Bild“ bisher nur einige Tiefschläge gelangen, droht sich das Kräfteverhältnis nun plötzlich zu verschieben. Doch worum geht es eigentlich wirklich? Kann nicht einmal jemand an die Kinder denken??? Machen wir. And the winner is… Basta Berlin, Ihr alternativloser Podcast!