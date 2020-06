„Basta Berlin“ (Folge 44) – Im Hinterzimmer der Nation

In den Hinterzimmern der Lobby-Republik Deutschland treffen sich - abseits der Öffentlichkeit - Politiker mit Interessenvertretern, Minister mit mächtigen Unternehmern, oder auch Philipp Amthor mit einem dubiosen US-Startup. Nicht erst seit dem jüngsten Skandal um den CDU-ler wissen wir: "Dem Deutschen Volke" gilt als Leitspruch nicht für jeden.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa melden sich endlich zurück aus dem Urlaub. Ab sofort nicht nur im Audio-Format, sondern sogar in bewegten Bildern, verrückt! Noch unglaublicher ist, welch mächtigen Bande derweil hinter verschlossenen Türen und natürlich ohne öffentliche Aufmerksamkeit in Lande geknüpft werden. Es fließt der Champagner, es braust der Privatjet, die heutigen Passagiere sind: Ein CDU-Nachwuchstalent, ein ehemaliger Verfassungsschützer, ein Ex-BND-Chef und eine Karriere-willige Auswahl an Unionspolitikern. Stellen Sie die Rückenlehnen aufrecht und halten Sie sich fest! Basta Berlin, der alternativlose Podcast – Wir sind wieder da!