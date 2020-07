„Basta Berlin“ (Folge 46) – Vorgetäuschter Geldregen

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! Die GroKo will die Konjunktur anregen und verspricht einen Geldregen für alle. Doch im Kleingedruckten verbirgt sich so manch Überraschung: Während der Geldbeutel vieler Menschen weiterhin leer bleibt, profitieren Automobil- und Rüstungsbranche. Und generell riecht alles nach altem Wein in neuen Schläuchen.