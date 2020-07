„Basta Berlin“ (Folge 48) – Tödliche Corona-Maßnahmen: Politisch gewollt?

Hätten Bundesregierung, Robert-Koch-Institut und WHO im Januar anders gehandelt, hätten tausende Menschenleben gerettet werden können - Dieser These wird in der aktuellen Ausgabe von "Basta Berlin" sorgfältig nachgegangen. Das Ergebnis entlarvt ein politisches Fehlverhalten mit dramatischen Konsequenzen für Gesundheit und Wirtschaft.