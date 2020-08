Basta Berlin (Spezial) – Jäger der verlorenen Doktorarbeit

Er ist Chefvirologe an der Berliner Charité, renommierter Mediziner und vom Mainstream gefeierter Fachmann – aber hat er auch einen Doktortitel? Immer wieder kam in den sozialen Medien die Frage auf: Wo ist Dr. Drostens Doktorarbeit? Basta Berlin hat sich auf Recherchereise begeben, die uns über Berlin und Frankfurt am Main nach Leipzig führte.