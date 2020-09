Basta Berlin (Folge 54) – Mit Spahn und Bhagdi um die Welt: Proteste, Strafen, Herdenimmunität

Was passiert, wenn die Regierung realisiert, dass Panikmache und Corona-Maßnahmen falsch und unbegründet waren? Dann brauchen Merkel und Spahn eine Exit-Strategie. Geheime Dokumente könnten nun belegen, wie dieser Pandemie-Ausstieg aussehen wird. Währenddessen zeigt sich in Schweden, was Prof. Bhagdi schon lange vermutet hat: Die Herdenimmunität.