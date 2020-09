Basta Berlin (Spezial) – Gefährlich ehrlich: Sie fragen, wir antworten!

Mit welchen wirtschaftlichen Corona-Folgen hat Deutschland zu rechnen? Gehörte die neue Villa von Jens Spahn vorher den USA? Was hat es mit den Toten in Bergamo wirklich auf sich? Und welches Schicksal wird Sputnik wohl bald ereilen? In dieser Spezialausgabe beantworten wir Ihre Fragen und blicken tief hinter die Kulissen von Basta Berlin!