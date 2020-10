Basta Berlin (Folge 57) – Ballweg, Bhakdi, ARD: Corona-Kritik wird salonfähig

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa werfen in dieser Ausgabe auch noch einmal einen Blick auf das vergangene Querdenken-Wochenende in Konstanz. Die Demonstranten dort haben es vorgemacht: Miteinander reden, statt einseitiges Ausgrenzen. In der deutschen Politik scheint das nicht angekommen, es hagelt weiter Verordnungen im Maskenland Deutschland. In den großen Leitmedien scheint man dagegen zu spüren, dass sich die öffentliche Wahrnehmung dreht, Basta Berlin präsentiert bemerkenswerte Beispiele. Außerdem heute im Gepäck: Ein engagierter Kinderarzt, exklusive Interviews und ein ganz persönlicher Appell.