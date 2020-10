ARD, RTL und Co.: Basta Berlin fordert Transparenz

Wir veröffentlichen die Rohvideos einer Straßenumfrage in der Züricher Bahnhofsstraße. Die Umfrage mag nicht spektakulär sein- der Gedanke dahinter sehr wohl.

Basta Berlin-Moderator Benjamin Gollme fordert alle Medienhäuser auf, ab dem heutigen Tage alle Straßenumfragen ungekürzt zu veröffentlichen. Nur so können sich Zuschauer einen unverfälschten und neutralen Eindruck machen. Umfragen laden ein zur Manipulation. Gerade in Zeiten der Vertrauenskrise in Politik und Medien sollte auch nur der Verdacht darauf ausgeräumt werden.