Basta Berlin (Folge 59) – Mundschutz oder Maulkorb: Spucktuch statt Hygiene

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa widmen sich in dieser Schwerpunktsendung ganz dem Thema Maske. Warum halten Politik und Medien weiter am Mund-Nasen-Schutz als Allheilmittel fest, wenn die Expertenmeinungen darüber schon lange auseinandergehen? Es gibt diverse Studien, die keinen Nutzen erkennen und schlimmer noch: Die „Volksmaske“ kann durchaus zu gesundheitlichen Problemen führen. Die allgegenwärtige Gesichtsbedeckung sollte einst die Pandemie in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Doch dieser politische Plan wohl ist gescheitert. Basta Berlin! Heute fallen die Masken…