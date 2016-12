Attentat in Ankara: Hysterie in Medien ist Nährboden - Außenpolitiker

Er schließt nicht aus, dass dahinter entweder türkische ultranationalistische Organisationen oder Länder der Nahost-Region stehen könnten, die damit gerechnet hatten, dass die Terroristen Aleppo weiterhin kontrollieren werden. Nach der Niederlage wollten sie sich an Russland rächen.

„Egal wie, aber die hysterische Atmosphäre in den Massenmedien, darunter im Nahen und Mittleren Osten, begünstigte diesen Mord. Man warf Russland alle möglichen Sünden vor, rechtfertigte die Terroristen in Aleppo und erzählte nichts über deren Verbrechen, über die Ermordungen von friedlichen Einwohnern und über die Reaktion der Einwohner Aleppos auf die Befreiung der Stadt. Dadurch wurde ein entstelltes Informations- und psychologisches Bild geschaffen, das diesen Terroranschlag begünstigte“, so das Mitglied des Föderationsrates (Parlamentsoberhaus).

Warum Extremisten zu Mord an Staatsmännern übergehen — Russischer Außenpolitiker

Russland und die Türkei haben bis zuletzt unterschiedliche Ansichten zu den Ereignissen in Syrien gehabt, fuhr Puschkow fort. Die Türkei habe die Bemühungen gewisser Kräfte zum Sturz des dortigen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt. Es sei ein offenes Geheimnis, dass über die Türkei die Versorgung der bewaffneten Formationen in Aleppo und anderen syrischen Städten erfolgte.

„Dieser Anschlag soll der türkischen Führung zeigen, dass die terroristischen Kräfte Schläge gegen alle versetzen werden, gegen die sie nach ihrer Auffassung nötig sind. Man kann sie nicht kontrollieren und man darf nicht auf sie setzen, man darf sie weder aktiv noch passiv unterstützen“, warnte der Senator. „Der Anschlag am Flughafen in der Türkei wurde vom IS organisiert, obwohl dieses Territorium vom IS als Rückzugsort und als Transitpunkt für die Waffenlieferungen genutzt wurde. Die Terroristen halten sich nicht an Vereinbarungen und die allgemein angebrachte Logik.“

Die türkische Führung sollte Puschkow zufolge „ihre Politik in Syrien korrigieren, ihre Positionen mit Russland absprechen und verstehen, dass die Terrorgefahr aus Syrien sich auch auf die Türkei erstreckt.“

Es sei nicht genug, den Anschlag zu verurteilen – es müssten seine Auftraggeber gefunden werden, zeigte sich der Parlamentarier überzeugt.