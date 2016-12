Abschied vom getöteten russischen Botschafter im Flughafen von Ankara - VIDEO

Die Maschine mit der sterblichen Hülle des russischen Diplomaten wird gegen 19.00-19.30 Uhr MEZ in Moskau erwartet. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird den Sarg persönlich in Empfang nehmen.

Ein als Polizist ausgewiesener bewaffneter Mann war am Montag in eine Galerie in der türkischen Hauptstadt eingedrungen, wo eine Ausstellung zum Thema „Russland, wie es von den Türken gesehen wird“ eröffnet wurde. Der Attentäter schoss mehrmals auf den 62-jährigen Karlow, als dieser seine Ansprache beendet hatte. Der Diplomat wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.