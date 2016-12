Moskau: Wem der Mord am russischen Botschafter nutzt

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Anschlag auf russischen Botschafter in Ankara – neues VIDEO

„Das nutzt jenen, die einen Keil zwischen Russland und die Türkei treiben und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und der Türkei stören wollen, und zwar sowohl auf der bilateralen Ebene als auch bei der Normalisierung jener Beziehungen, die es erlauben, die Bemühungen auf dem Wege zu einer syrischen politischen Regelung aktiver zu gestalten und zu vereinen“, so der Kreml-Sprecher.

Er betonte die Tatsache, dass die Ermittler klären würden, wer konkret hinter diesem Mord steht, und erinnerte daran, dass in Ankara bereits eine Moskauer Ermittlergruppe zur Untersuchung des Verbrechens eingetroffen sei.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, war am Montagabend bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden . Russlands Außenministerium stufte das Geschehen als Terroranschlag ein. Präsident Wladimir Putin bezeichnete es als eine Provokation zur Untergrabung der Normalisierung der russisch-türkischen Beziehungen und des Friedensprozesses in Syrien.

Putin war mit dem Toten persönlich bekannt. Der Staatschef drückte den Angehörigen und Nächsten des russischen Botschafters in der Türkei sein Beileid aus und erteilte den Auftrag, den Diplomaten für eine Staatsauszeichnung vorzuschlagen.