Putin: „Feindliche Pläne“ gegen Russland rechtzeitig aufdecken

„Es kommt ferner darauf an, die in den letzten Jahren erzielten Erfolge bei der Abwehr ausländischer Spionage und jener Dienste zu festigen, die weiterhin versuchen, sich Zugang zu politischen, militärischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Daten (in Russland) zu verschaffen.“ Große Aufmerksamkeit sollte auch dem Kampf gegen die Korruption und Wirtschaftsverbrechen gelten. Es sei ferner erforderlich, eine reibungslose Arbeit des Systems der Staatsleitung und Kommunikation zu gewährleisten, sagte der Präsident.

Zuvor hatte Putin die Geheimdienste angewiesen, zur Gewährleistung der Sicherheit auch das Zusammenwirken mit Kollegen in anderen Ländern zu verstärken. Er sprach sich für Zusatzmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit in Russland und über seine Grenzen hinaus sowie für die Erhöhung der Sicherheit russischer Auslandsvertretungen und ihres Personals aus.