Im November hatte der IS Tipps veröffentlicht, wie ein Anschlag besonders „sicher und einfach“ durchzuführen ist, berichtete das Portal welt.de. Als Vorbild gilt das Attentat von Nizza.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Betroffene konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen.