Ermittlungen zu Ankara-Attentat: USA bieten helfende Hand

Zudem drückte Kerry gegenüber Lawrow sein tiefempfundenes Mitgefühl aus, so eine diesbezügliche Mitteilung des US-Außenministeriums. Das Gespräch fand auf Initiative Washingtons statt.

© Sputnik/ Alexander Polegenko Türkische Journalisten aus Ankara über Russlands ermordeten Botschafter Andrej Karlow

Auch bei einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu bekräftigte Kerry seine Bereitschaft, bei den Ermittlungen des Ankara-Attentats zu helfen.

Am Montagabend war ein als Polizist ausgewiesener Bewaffneter in eine Galerie in der türkischen Hauptstadt eingedrungen, wo Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, zur Eröffnung einer Ausstellung zum Thema „Russland, wie es die Türken sehen“ eingeladen war. Der Attentäter schoss mehrmals auf den 62-jährigen Diplomaten, direkt nachdem dieser seine Ansprache beendet hatte. Der Diplomat wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Ankara verdächtigt mittlerweile die Gülen-Bewegung, hinter dem Attentat zu stecken.